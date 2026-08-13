Sırakayalar Şelalesi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Bayburt'un Sırakayalar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanlarının yapımı devam ediyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sırakayalar Şelalesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanları oluşturuluyor.

Şelale çevresindeki düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi alan Eldivan, restoran alanında da incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sırakayalar Şelalesi'nin Bayburt'a yakışır önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade eden Vali Eldivan, projede emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.