Şırnak Cizre'de Katran köyü seralarında denetim ve bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de Katran köyü seralarında denetim ve bilgilendirme yapıldı

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Şırnak Cizre\'de Katran köyü seralarında denetim ve bilgilendirme yapıldı
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Katran köyündeki seralarda denetim yaparak üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele ile verimi artıracak teknik bilgiler verdi. Çiftçilerin sorun ve talepleri dinlenirken, saha denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Katran köyünde sera denetimleri gerçekleştirerek üreticilere verimli ve sürdürülebilir yetiştiricilik konusunda bilgilendirmede bulundu.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimi artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve seracılık faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ekipler, ilçeye bağlı Katran köyündeki örtü altı üretim (sera) alanlarında incelemelerde bulundu. Sera alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde teknik personel, seralarda yetiştiricilik yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile verimi artıracak teknik detayları üreticilere aktardı. İncelemeler sırasında çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve talepler de tek tek dinlenerek kayıt altına alındı. Ekipler, sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli üretimin sağlanması adına üreticilere pratik çözüm önerilerinde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Cizre'de tarımsal potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve çiftçilerin yanında yer almak amacıyla saha denetimlerinin ve eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelŞırnakTarımCizreÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de Katran köyü seralarında denetim ve bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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