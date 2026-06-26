Karlı yollar göçerler için açılıyor - Son Dakika
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Karlı yollar göçerler için açılıyor

Karlı yollar göçerler için açılıyor
26.06.2026 10:47  Güncelleme: 10:56
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 bin rakımlı dağlardaki yaylalara çıkmak isteyen göçerler için belediye ekipleri, haziran ayının son günlerinde karla mücadele ederek yolları açtı. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgelerde 5 günlük çalışma sonucu 5 yayla yolu ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta karla mücadele haziran ayının son günlerinde de devam ediyor. Yaz aylarında ekipler karlı yolları göçerler için açıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki 3 bin rakımlı kel Mehmet ve Hanke dağlarındaki yaylalara çıkmaya çalışan bölge halkı ve göçerler kar yağışı sonrası kapanan yollarda mahsur kalınca besicilikle uğraşanların imdadına belediye ekipleri yetişti. Beldeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylalarda günlerdir kar birikintilerini temizleyen ekipler 5 günlük çalışmanın ardından yaylalara çıkacak olan göçerlerin yolunu açtı. Karla mücadele çalışmalarına haziran ayı olmasına rağmen devam eden ekipler kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgelerde çalışıyor. Ekipler şimdiye kadar 5 yayla yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele ise Yedi Boru Yaylası bölgesinde devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Uludere, Şırnak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karlı yollar göçerler için açılıyor - Son Dakika

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