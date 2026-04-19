Şırnak\'ta Heyelan Ulaşımı Engelledi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde etkili olan sağanak yağış, heyelana yol açtı. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, Şırnak-Beytüşşebap karayolunu ulaşıma kapattı.
Bölgede etkisini artıran yağışların ardından meydana gelen heyelan, ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, heyelan riskinin devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK
