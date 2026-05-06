Şırnak'ta Kırsal Ulaşım İyileşiyor

06.05.2026 03:28
Şırnak'ta 18 köy yolunda iyileştirme çalışmaları başlatıldı, ulaşım güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Şırnak'ta kırsal ulaşımı güçlendirmeye yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Şırnak İl Özel İdaresi, merkeze bağlı Besta bölgesinde yer alan 18 köy yolunda kapsamlı iyileştirme çalışmalarını başlattı. Hedef, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek.

Özellikle Besta Dereler bölgesinde yaşayan vatandaşların yıllardır karşılaştığı ulaşım sorunlarının çözümü için sahaya inen ekipler, yoğun bir çalışma temposuyla yolları modern standartlara kavuşturuyor. Yol genişletme, bakım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla güzergahların daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Kış aylarında ve olumsuz hava şartlarında sık sık ulaşıma kapanan veya risk oluşturan köy yollarında yapılan düzenlemelerin, bölge halkının günlük yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor. Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin aralıksız süreceğini belirtirken, Besta'daki çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer köy yollarında da benzer projelerin devam edeceğini ifade etti. Bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmaların, köyler arası bağlantıyı güçlendirerek sosyal ve ekonomik hareketliliğe de katkı sunması bekleniyor. Şırnak'ta kırsal kalkınmanın en önemli adımlarından biri olarak görülen yol yatırımları, bölgenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

