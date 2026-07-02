Şırnak'ta Seracılık Projesi Toplantısı - Son Dakika
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Şırnak'ta Seracılık Projesi Toplantısı

Şırnak\'ta Seracılık Projesi Toplantısı
02.07.2026 10:21
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Şırnak'ta Sera OTB Projesi'nin tahsis süreçleri ve istihdamı güçlendirme yolları toplantıda ele alındı.

Şırnak'ı seracılık üssü yapacak Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesinin tahsis süreçleri ve istihdama katkıları, bölge protokolü ile tarım sektörü temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı toplantıda masaya yatırıldı.

Şırnak ve ilçelerinde tarımsal üretim ile istihdam vizyonunu güçlendirecek olan Sera OTB için değerlendirme ve tahsis toplantısı Silopi Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Projede gelinen son aşamayı, arazi tahsis süreçlerini ve üreticilerin taleplerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı, bölge ekonomisine can suyu olacak projenin yol haritasını netleştirdi. Toplantıda, Sera OTB Projesinin mevcut durumu, arazi tahsis süreçleri, üreticilerin beklentileri ve tarım sektörünün güncel ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, modern seracılık faaliyetlerinin Şırnak genelinde yaygınlaştırılması, birim alandan alınan verimin maksimum seviyeye çıkarılması ve projenin yerel istihdama sunacağı büyük katkılar üzerine görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda sonunda yapılan değerlendirmelerde, Sera Organize Tarım Bölgesinin Şırnak ve çevresi için sadece tarımsal bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda bölgesel bir ekonomik kalkınma hamlesi olduğunun altı çizildi. Projenin başarıya ulaşması ve sürecin hızlandırılması adına, ilgili tüm kurumların tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde etkin bir şekilde çalışması kararlaştırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Şırnak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Seracılık Projesi Toplantısı - Son Dakika

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