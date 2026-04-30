Şırnak\'ta yağış sonrası bozulan yollar için acil müdahale

Şırnak'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından zarar gören yollar için harekete geçildi. Şırnak Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent genelinde sahaya inerek hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yoğun yağışların neden olduğu bozulmalar ve ulaşımda yaşanan aksaklıkların ardından gerçekleştirilen saha ziyaretinde, deformasyona uğrayan yollar yerinde değerlendirildi. Teknik ekiplerden detaylı bilgi alan heyet, özellikle vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen güzergahlara öncelik verilmesi talimatını verdi. İncelemelerde, sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için kapsamlı bir yol yenileme sürecinin başlatılacağını bildirdi. Açıklamalarda, yoğun yağışların ardından oluşan hasarların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığı belirtilirken, risk taşıyan noktalarda hızlı müdahale yapılacağı ifade edildi. Belediye ekiplerinin kent genelindeki hasarlı yolları tek tek tespit ederek gerekli çalışmaları başlatacağı öğrenilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sürecin kısa süre içerisinde hız kazanması bekleniyor. - ŞIRNAK