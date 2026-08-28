Şırnak'ta Yeni Deprem Kayıt İstasyonu Kuruluyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Yeni Deprem Kayıt İstasyonu Kuruluyor

Şırnak\'ta Yeni Deprem Kayıt İstasyonu Kuruluyor
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Şırnak'ta Uludere'de yeni deprem kayıt istasyonu kurulacak, gözlem ağı 7 istasyona çıkıyor.

Deprem açısından hareketli bölgeler arasında yer alan Şırnak'ta sismik hareketlerin daha etkin takip edilmesi amacıyla gözlem ağı genişletiliyor. Uludere'nin İnceler Mahallesi'ne kurulacak yeni deprem kayıt istasyonuyla kent genelindeki istasyon sayısı 7'ye yükselecek.

Şırnak'ta olası depremlerin daha hızlı ve kapsamlı şekilde izlenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Uludere ilçesine yeni deprem kayıt istasyonu kurulması kararlaştırıldı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı yatırım programına alınan 8 yeni deprem kayıt istasyonundan birinin Uludere'nin İnceler Mahallesi'ne kurulması planlandı.

İnceler'de yer seçimi yapıldı

İstasyonun kurulacağı alanın belirlenmesi amacıyla Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek ile Jeoloji Yüksek Mühendisi İbrahim Uykun, Uludere'nin İnceler Mahallesi'nde saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda deprem kayıt cihazının kurulumu için uygun zemin belirlenerek istasyonun kurulacağı alanın yer seçimi tamamlandı. Yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle birlikte Uludere ve çevresindeki sismik hareketlerin daha yakından takip edilmesi, elde edilen verilerin deprem gözlem sistemine aktarılması hedefleniyor.

Şırnak'ın deprem gözlem ağı 7 istasyona çıkacak

Şırnak'ta daha önce Şırnak merkez, Toptepe ve Cizre merkezde bulunan 3 deprem kayıt istasyonuna, 2025 yılı yatırım programı kapsamında İdil Ulak Köyü, Silopi ve Beytüşşebap merkezde kurulan 3 yeni istasyon daha eklendi. Devreye alınan bu istasyonların, Ankara'daki AFAD Deprem Dairesi Başkanlığına düzenli veri sinyalleri göndermeye başladığı bildirildi. Böylece Şırnak genelindeki deprem gözlem istasyonu sayısı 6'ya yükselirken, Uludere İnceler Mahallesi'ne kurulacak yeni istasyonla birlikte bu sayı 7 olacak.

Türkiye'nin deprem gözlem ağı büyüyor

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nca işletilen Türkiye'nin deprem gözlem ağı; hızölçer, ivmeölçer ve sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemi (KKUS) cihazlarından oluşan yaklaşık 1.200 kayıt cihazıyla faaliyet gösteriyor. Söz konusu sistemin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şırnak'ta Yeni Deprem Kayıt İstasyonu Kuruluyor - Son Dakika

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