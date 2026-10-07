Sivas Gürün'de koç katımıyla kuzuların toplu doğması hedefleniyor - Son Dakika
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Sivas Gürün'de koç katımıyla kuzuların toplu doğması hedefleniyor

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Sivas Gürün\'de koç katımıyla kuzuların toplu doğması hedefleniyor
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Sivas'ın Gürün ilçesi Mahken köyünde, kış öncesi kuzuların toplu doğması için asırlardır sürdürülen koç katımı geleneği gerçekleştirildi. Gelenek, küçükbaş hayvancılık ve köy ekonomisinde önemli rol oynuyor.

Sivas'ta kış dönemi öncesinde gerçekleştirilen "koç katımı" geleneği renkli görüntüler oluşturdu.

Gürün ilçesi Mahken köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricilerince asırlardır devam eden koç katımı geleneği özenle sürdürülüyor. Kış dönemi öncesi kuzuların istenilen dönemde doğması için gerçekleştirilen koç katımı geleneğinde koçların sürü arasına bırakılarak kontrollü bir şekilde çiftleşmesi amaçlanıyor. Köyde uzun süredir devam eden gelenek bölgede yapılan küçük baş hayvancılığın sürdürülmesinde ve köy ekonomisinde önemli rol oynuyor.

Koç katımı geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden besici Samet Yıldırım, "Bugün her sene geleneksel olarak yapılan koç katımı işlemini gerçekleştiriyoruz. Koç katımı sürünün gelecek yıldaki kuzulama dönemini planlamak için yapılan en önemli uygulamalardan biridir. Bu dönemde koçlar belirli bir süre için sürüye katılır ve çiftleşme kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Koç katımının en önemli amacı kuzuların istenen zamanda toplu bir şekilde doğmasıdır. Bu şekilde olunca hem sürü yönetimi kolaylaşır hem de kuzuların bakım, besleme ve sağlık işlemleri daha düzenli bir şekilde yapılır. Koç katımı sayesinde bölgemizde hayvancılık verimli ve bereketli bir şekilde gerçekleşir. Atalarımızdan miras kalan bu gelenek sadece bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda köydeki dayanışmamızın da bir parçasıdır. Amacımız üretimi geliştirerek yaptığımız geleneksel işlemi gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Kaynak: İHA
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