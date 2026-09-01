Sivas'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde Leylek Ailesi Kuşaktan Kuşağa Aynı Yuvada, Mahallelinin Komşusu Oldu - Son Dakika
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Sivas'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde Leylek Ailesi Kuşaktan Kuşağa Aynı Yuvada, Mahallelinin Komşusu Oldu

Sivas\'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde Leylek Ailesi Kuşaktan Kuşağa Aynı Yuvada, Mahallelinin Komşusu Oldu
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Sivas'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde bir elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi, yıllardır her bahar aynı yuvaya dönerek mahalle sakinleriyle komşuluk kuruyor. Anne ve baba leylek yavrularını büyüttükten sonra göç ederken, yavrular ertesi sene aynı yuvaya gelerek doğal döngüyü sürdürüyor. Mahalle sakinleri leylekleri ailelerinin bir ferdi olarak gördüklerini, onların gelişini baharın müjdecisi olarak kabul ettiklerini ifade ediyor.

SİVAS(İHA) – Sivas'ta Abdulvahabi Gazi Mahallesinde elektrik diğerine yuva yapan leylek ailesi, her sene yaptıkları ziyaretlerle mahallenin sakinleri arasında yerlerini aldı.

Kış aylarının zorlu geçtiği Sivas'ta ilkbahar öncesi kente gelerek yuvalarına yerleşen leylekler, yavrularını burada büyütüyor. Abdulvahabi Gazi Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinleri ile leylekler arasında adeta komşuluk oluştu. Yılardın aynı direkçe ikamet eden leylek ailesi, kuşaktan kuşağa aynı yuvayı devrediyor. Anne ve baba leylek yavrularını büyüttükten sonra başka bölgelere göç ederken, yuvada büyüyen yavrular kış mevsimini sıcak bölgelerde geçirdikten sonra aynı yuvada kendi yavrularını yetiştirip devam eden doğal sürecin bir parçası oluyor. Mahalle sakinleri uzun yıllardır devam eden geleneğe alıştıklarını belirterek, leylekleri adeta komşuları gibi gördüklerini dile getirdiler.

Leyleklerin komşuluğundan keyif aldıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Yakup Kavlak, "Bizim leylekler mart ayında havalar ısındığı zaman geliyorlar. Sivas soğuk olduğu için o tarihte geliyorlar. Burada yumurtluyorlar iki yavruları oluyor. Onları büyütüp çevreyi, mahallemizi tanıtıyorlar. Seneye anne baba gelmiyor büyüttükleri yavruları geliyor. Burası leyleklerin yurdu oldu. Bu döngü son birkaç yıldır devam ediyor anne baba başka yere gidiyor yavrular sonraki sene buraya geliyor. Alıştık artık akşamları neşeli halleri oluyor, ilerde ki dereden kurbağa bulup yavrularını besliyorlar. Sabah namazında gagalarını birbirine vurarak kendi lisanlarında anlaşıyorlar. Leylek aslında her ilin bir simgesidir gelişleri baharın müjdecisi, gittiklerinde de kış geliyor demektir. Leylekler artık bu mahallenin bir ferdi, bir sülalesi. Her sene kendi evlerine gelip gidiyorlar bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sivas'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde Leylek Ailesi Kuşaktan Kuşağa Aynı Yuvada, Mahallelinin Komşusu Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Abdulvahabi Gazi Mahallesinde Leylek Ailesi Kuşaktan Kuşağa Aynı Yuvada, Mahallelinin Komşusu Oldu - Son Dakika
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