Sivas'ın 40 yıllık rüyası Kızılırmak Projesi'nin ilk etabı başladı - Son Dakika
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Sivas'ın 40 yıllık rüyası Kızılırmak Projesi'nin ilk etabı başladı

Sivas\'ın 40 yıllık rüyası Kızılırmak Projesi\'nin ilk etabı başladı
20.07.2026 15:07  Güncelleme: 15:11
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Sivas’ta 40 yıllık hayal olan Kızılırmak Projesi’nin 1. etabına başlandı. Belediye Başkanı Adem Uzun, ilk etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve projeyle Eğri Köprü’nün turizme kazandırılacağını açıkladı.

Sivas'ın kızıl elması olarak nitelendirilen ve 40 yıldır hayali kurulan Kızılırmak Projesi'nde 1'inci etap çalışmalarına başlandı. Proje alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ilk etabın bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını müjdeledi.

Sivas'ın çehresini değiştirecek ve şehre yeni bir soluk getirecek dev projede beklenen adım atıldı. Sivas Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, yüklenici firma şantiyelerini kurarak sahada aktif çalışmalara başladı.

2026 yılının sonunda tamamlanacak

239 milyon TL ihale bedeline sahip olan projenin ilk etabında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şehrimizin 40 yıllık hayali, adeta kızıl elması olan Kızılırmak Projemizin 1. etabına başladık. Şu an itibarıyla şantiyeler kuruldu ve arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. İhaleyi alan firma hızla işe girişti. İnşallah 1. etabı bu sene yıl sonu itibarıyla bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin sosyal donatılar ve kültürel miras açısından zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirten Uzun, "Şu an bulunduğumuz alan Meşhurlar Parkı'nın olduğu bölge. Hemen az ileride sokak lezzetleri alanımız yer alacak, yeni yeme-içme mekanları inşa edeceğiz. Bunların dışında spor alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile çok güzel bir yeşil alan oluşturacağız. En önemlisi de 1. etapla birlikte şehrimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Eğri Köprü'yü tamamen ortaya çıkaracak ve burayı Sivas'ın yeni bir turizm noktası haline getireceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kızılırmak'ın yıl sonunda bambaşka bir görünüme kavuşacağını ifade eden Uzun, 2'inci etap için ihale hazırlıklarının sürdüğünü ve yakın zamanda ihale yaparak çalışmalara başlayacaklarını belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sivas'ın 40 yıllık rüyası Kızılırmak Projesi'nin ilk etabı başladı - Son Dakika

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