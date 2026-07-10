Sivas\'ta 15 Temmuz Anı Merkezi açıldı

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk ve Kongre Müzesi arkasında hazırlanan Anı Merkezinin açılışına; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türk Milletinin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı günde meydana gelen aziz hatıraları yaşatmak üzere açılan anı merkezinde program öncesi Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, katılımcılara anı merkezi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı | 15 Temmuz Gazisi Sn. Turgut Aslan, açılışta yaptığı konuşmada şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür dileğinde bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise 15 Temmuz akşamı Türk milleti olarak çok büyük bir sınav verildiğini ifade ederek "Çok büyük bir irade ortaya koyduk. Tabi gaziler verdik, şehitler verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Anı Evi karşımızda duran Atatürk ve Kongre Müzesi ile aynı ruhu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Vali Yılmaz Şimşek ise "Bizlerde bu ihaneti ve bunun karşısında milletimizin göstermiş olduğu kahraman direnişi unutmamak, unutturmamak adına o dönemde vermiş olduğumuzu şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet şükranla anmak için bu anı evini oluşturduk. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anı merkezimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum şehrimize ve ülkemize. Bizlerin amacı 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamaktır ve bu ruhu hep yaşatmaktır. Ben inanıyorum ki bu anı merkezinde de bu ruh hep yaşayacaktır ve 15 Temmuz hain darbe girişimi bu anı merkezinde hafızalarımızda daime yer edecektir ve bizden sonraki nesillere de bu hain darbe girişimi ve onun karşısındaki destansı direniş bizden sonraki nesillere bu eser sayesinde aktarılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezini gezdi. - SİVAS