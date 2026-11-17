Sivas'ta geleneksel cirit sporunu devam ettiren atlı spor kulübü sporcuları, her hafta sonu vatandaşlarla bir araya gelerek cirit oynuyor.

Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan geleneksel yöre oyunlarından biri olan cirit sporuna ilgi giderek artıyor. Sivas'ta cirit sporunu geliştirmek ve gelecek nesillere geleneksel sporu sevdirmek için çalışmalar yapan kulüp, dikkat çeken bir etkinliğe imza atıyor. Misafirleri kulüpte ağırlayan sporcular burada vatandaşlarla beraber cirit oynuyor ve çocuklara at sevgisini aşılıyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi her geçen hafta artarken oynanan nefes kesen oyun, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta at biniciliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Temel Binicilik Eğitmeni Ahmet Yılmaz, "Kulübü açma amacımız Sivas'ta at biniciliğini bir ileri seviyeye taşımak ve çocuklara at sevgisini aşılamak için açtığımız bir kulüp. Cirit, geleneksel bir spor olduğu için ve Sivas'ta bu sporu geliştirmek için kendi aramızda ve katılımcılarla idman yapıyoruz. Cirit sporu Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bir ata sporumuz ve atlarımızla sporcularımızla bu geleneği geliştirmeyi daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Sivas at konusunda geride kalmış bir şehrimiz, biz buraya hafta sonları tüm Sivaslıları davet ederek hem onlara atların bilgisini eğitimini vermek hem de at sevgisini tekrar arttırmak için güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Atlarımız tamamen uysal 2 yaşında bir çocuğu bile rahat bir şekilde güvenle gezdirecek seviyedeler" dedi.

Kadir Kaygıner ise gençliğinde amatör olarak oynadığı sporu şimdi çocuklarına aşıladığını söyleyerek, "Biz ata sporumuz cirit sporuna çok meraklıyız. Çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Maalesef gençlerimizi şu an kötü alışkanlıklara sahipler. Gençlerimizi cirit gibi sporlarımıza yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. gençliğimizde bu spora merak salmıştık. Amatör olarak arkadaşlarla beraber uzun süre oynadık. Şimdi çocuklarımız bu spora merak saldılar. Buraya gelen insanlar çok eğlenerek mutlu oluyorlar. nihayetinde ata sporumuz ciriti ayakta tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Büyüdüğü zaman ata sporunu devam ettirmek isteyen Arden Yıldız, "Cirit sporu Osmanlı zamanından gelen sopaların atıldığı bir oyun. Bende cirit sporunu çok seviyorum ve oynamak istiyorum. Bende ata sporumuzu büyüdüğüm zaman oynamak ve devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı