Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak dereleri taşırdı, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
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Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak dereleri taşırdı, tarım arazileri sular altında kaldı

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Sivas\'ta Güney Köyü\'nde sağanak dereleri taşırdı, tarım arazileri sular altında kaldı
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Sivas'taki Güney Köyü'nde dün akşam etkili olan şiddetli sağanak, dere yataklarının taşmasına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. Köy yollarında çamur birikintileri oluşurken selde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; ancak tarım arazileri büyük zarar gördü.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Sivas Merkeze bağlı Güney Köyünde meydana geldi. Köyde etkisini gösteren sağnak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sel suları nedeniyle yollarda ve köyün birçok noktasında çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak dereleri taşırdı, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
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