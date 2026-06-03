Sivas'ta Hava Değişimleri Gökkuşakları Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Hava Değişimleri Gökkuşakları Oluşturdu

Sivas\'ta Hava Değişimleri Gökkuşakları Oluşturdu
03.06.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ani hava değişiklikleri, doğaseverlere görsel şölen sunan birçok gökkuşağı oluşturdu.

Sivas'ta son günlerde sıklıkla karşılaşılan ani hava değişiklikleri doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Sivas'ta son dönemlerin en yağışlı günleri yaşanırken gün içerisindeki ani hava değişiklikleri ise nadir gözlemlenen birçok doğa olayını gözler önüne seriyor. Güneşli havada aynı anda yağmur yağmasıyla kentte birçok gökkuşağı oluştu. Şehir merkezinde ve yüksek tepelerde gözlemlenebilen gökkuşakları doğaseverlere görsel bir şölen sundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hava Durumu, Yaşam, Çevre, Şölen, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Hava Değişimleri Gökkuşakları Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:48:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Hava Değişimleri Gökkuşakları Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.