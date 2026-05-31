Sivas'ta Heyelan Tedirginliği

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyü Dikilitaş mevkisinde bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu toprak kayması yaşandı. Heyelan ise maden ocağı ruhsat bölgesi içerisinde meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının kaydığı bölgede geniş çaplı yarıklar oluşurken, olay çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Köy sakini Zebrar Doğan ise bölgede inceleme yapılması gerektiğini söyleyerek, "Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Büyük bir heyelan oluştu"

Köy sakini Zebrar Doğan, heyelan olan bölgede inceleme yapılmasını istediklerini belirterek, "Yayla sezonun açılması ile birlikte hayvanlarımızı ve arılarımız meraya çıkaracağız. Maden açılması düşünülen yerde büyük bir heyelan oluştu. Daha öncesinde jeoloji mühendisleri de uyarılar yapmıştı. Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu alanın tekrardan incelenmesini istiyoruz" dedi. - SİVAS