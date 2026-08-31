Sivas'ta Tarihi Musalla Taşı Caddeye Yerleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ta Tarihi Musalla Taşı Caddeye Yerleştirildi

Sivas\'ta Tarihi Musalla Taşı Caddeye Yerleştirildi
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Sivas'ta 1965'te yapılan caminin musalla taşı, kıble tarafı uygun olmadığı için kaldırıma kondu.

Sivas'ta müstakil bir evin dışında, kaldırım üstünde kalan musalla taşı caddeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ın Dedebalı Mahallesi Mısmılırmak caddesinde boş bir evin önünde kaldırım üzerinde ki musallat taşı görenlerin dikkatini çekiyor. 1965 yılında inşası yapılan Dedebalı cami arsasında yer alan musalla taşı, cami kıblesinde yer olmayınca cadde kaldırımına konularak 55 yıl kullanıldı. 2020 yılına kadar mahalle cenazelerinde kullanılan musalla taşı son 6 yıldır ise kullanılmıyor.

Caminin kıble tarafı musalla taşı koymaya müsait olmadığı için caddeye koyulduğunun düşünüldüğünü söyleyen Dedebalı Cami İmamı Muammer Bulut, "Daha önce mahallenin cenazelerinin kalkması için musalla taşı boruya koyuluyor. Caminin kıble tarafı musalla taşı koymaya müsait olmadığı için, cami arsası içinde yer alan ve cami lojmanı olan binanın cadde tarafında bakan kısmına bu taşı bırakmışlar. Ayyıldız caminde cenazeler kalkana kadar yani 2020 yılına kadar faaliyet gösteren bir yerdi burası. O tarihten sonra şu anda atıl bir halde burada bekliyor. 1965 yılında yapılan cami duvarında kullanılan taştan buraya bir tabut sığacak şekilde musalla taşı yapılarak buraya yerleştirilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Tarihi Musalla Taşı Caddeye Yerleştirildi - Son Dakika

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