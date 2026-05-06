Sivas'ta Taşkınlar Tarımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Taşkınlar Tarımı Vurdu

Sivas\'ta Taşkınlar Tarımı Vurdu
06.05.2026 03:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kar erimesi ve yağmurlar, Kızılırmak çevresinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Sivas'ta karların erimesi ve yağmurlarla birlikte akarsularda taşkın yaşandı. Kızılırmak'ın da geçtiği Zara ilçesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Sivas'ta ilkbahar ile birlikte karlar eridi. Karların erimesi ve yağmurlu havanın etkisiyle kentteki birçok baraj ve sulama göleti doldu. Dolan baraj göletlerinin yanı sıra akarsularda da su seviyesi arttı. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın geçtiği Zara ilçesinde birçok noktada taşkınlar yaşandı. Su altında kalan ekili tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tarlası sular altında kalan çiftçileri ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında, doğal afetler ve su baskınlarından zarar gören üreticilere çeşitli ödeme ve destekler sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Oda Başkanı Şimşek, "Çiftçilerimizin zararlarının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, gerekli desteklerin sağlanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte sadece maddi destek değil, teknik yardım sağlanması, tarım sigortalarının etkin kullanılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının yapılması da gereklidir. Çiftçilerimizin üretime devam etmesi, ülkemizin tarımsal geleceği için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Taşkın nedeniyle sular altında kalan araziler dron ile görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Taşkınlar Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:04:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Taşkınlar Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.