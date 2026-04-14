Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Tohum Desteğiyle Tarımda Yenilik

14.04.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ta TAKE Projesi kapsamında çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. 18 bin dekar alan hedefleniyor.

Sivas'ta desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen törende çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Proje ile yaklaşık 18 bin dekar arazinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Sivas'ta tohumluk dağıtım töreni gerçekleştirildi. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler çerçevesinde üreticilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in katılımıyla düzenlenen programda, 'Nohut Üretimini Geliştirme Projesi' ile 'Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında toplam 133 bin 200 kilogram nohut tohumu ile 3 bin 170 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu üreticilere ulaştırıldı. Dağıtılan tohumların, nadasa bırakılan ya da boş kalan tarım arazilerinde ekilmesi planlanıyor. Projelerin toplam bütçesinin 9 milyon 322 bin 800 lira olduğu, bu tutarın yüzde 75'ine karşılık gelen 6 milyon 992 bin 100 liralık kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandığı belirtildi. Projelerin merkez ilçe dahil olmak üzere 15 ilçede uygulanacağı bildirildi. Proje kapsamında yaklaşık 18 bin dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiği ifade edilirken, bu sayede üretim yapılmayan arazilerin yeniden tarıma kazandırılması amaçlanıyor.

"Üretime önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve üretimin artırılması adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Boş bırakılan ya da nadasa ayrılan arazilerin yeniden üretime kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu desteklerle çiftçilerimizin yükü hafifliyor ve daha geniş alanlarda üretim yapılmasının önü açılıyor. Dağıtılan tohumların ilimiz üretimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Sivas ekonomisinin temelini oluşturuyor"

Tarım ve hayvancılığın Sivas ekonomisinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, nohutun kuru tarıma uygunluğu ve ekonomik değeri, yağlık ayçiçeğinin ise ülkenin yağ ihtiyacındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Programa Vali Şimşek'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, davetliler ve çok sayıda çiftçi katıldı. Program, tohumların üreticilere dağıtılmasıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Sivas, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:26:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.