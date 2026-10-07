Sivas'ta üvez bu yıl doludan azaldı, kilosu 200 TL'den siparişle tükendi - Son Dakika
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Sivas'ta üvez bu yıl doludan azaldı, kilosu 200 TL'den siparişle tükendi

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Sivas\'ta üvez bu yıl doludan azaldı, kilosu 200 TL\'den siparişle tükendi
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Sivas'ta yüksek rakımlı bölgelerde iki yılda bir yetişen üvez meyvesi bu yıl dolu nedeniyle azaldı; kilosu 200 TL'den siparişle satılan meyve günler içinde tükendi. Esnaf, 4 gün önce yaklaşık 10 köye gittiğini ancak üvez bulamadığını, elinde az sayıda bağ kaldığını belirtti.

Sivas'ta yüksek rakımlı bölgelerde 2 senede bir doğada kendiliğinden yetişen üvez meyvesi yılda bir ön siparişle satılıyor.

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerde Ağustos ve Eylül aylarında toplanan üvez meyvesi, toplandıktan sonra olgunluğa ulaşana kadar bekletiliyor ve çürümeye bırakılıyor. Doğal olarak yetişen meyve bağışıklığa, metabolizmaya ve birçok sağlık sorununa faydası ile biliniyor.

Üvez ağaçları iki yılda bir meyve vermesi ile dikkat çekiyor. Bir yıl ağaçlarda bol meyve olurken bir diğer yıl ise yok denecek kadar az oluyor. Bu yıl meyve az olurken satıcılar sipariş ile satışına başladı. Kilosu 200 TL'den satılan üvez satılmaya başladıktan günler sonra tükendi. Bu yıl kendilerine sadece 30 kilo meyve geldiğini belirten esnaf Ahmet Şarkışla, gittiği birçok köyde meyveyi bulamadıklarını ifade etti.

Ahmet Şarkışla, "Bu sene üvez meyvesi yok denecek kadar az yetişti. 20 bağ getirdim şu an siparişle satıyoruz. Elimizde 4 bağ kaldı. 4 gün önce üvez meyvesi almak için yaklaşık 10 köye gittim hiçbir yerde bulamadım. Bu sene çok dolu yağdı meyvenin hepsi telef olmuş. Elimizde başka hiç yok şu an olanlarda da üzerinde alıcının ismi yazıyor. Üvez meyvesi bir sene oluyor bir sene olmuyor. Bu sene çok olmasını beklerken çok az yetişti. Üvez meyvesi birçok hastalığa şifalı. Bağışıklığı güçlendirir, metabolizmayı arttırır. Geçen sene 100 TL fiyat vardı, bu sene 200 TL ona rağmen hepsi satıldı elimizde hiç kalmadı" dedi.

Kaynak: İHA
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