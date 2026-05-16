Sivas\'taki Göller Baharla Canlandı

Sivas'ta yan yana bulunan ve göze benzetilen Ağgöl ve Karagöl ilkbahar ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Sivas il merkezine 53, Zara ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor. Kış aylarında tamamen donan göller, ilkbaharla birlikte yeniden eski görüntüsüne kavuştu. 'Doğanın iki gözü' olarak bilinen göller, çevresinde çıkan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntülere sahne oldu. Yaz aylarında onlarca ziyaretçi ağırlayan göllerdeki bahar güzelliği dron ile görüntülendi.

"Buraya geldiğime değdi"

Yolculuk yaptığı sırada gölleri ziyaret etmek istediğini söyleyen Beka Yiğit, "Erzincan'dan geliyordum. Bu gölleri ile ilgili birçok haber gördüm, yolumun üzerindeyken de uğramak istedim. Buraya geldiğime de değdi. Buradaki manzara gerçekten çok güzel. İki farklı göl var ve burası için doğanın gözü diyebiliriz" şeklinde konuştu. - SİVAS