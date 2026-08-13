Sohmarik Yaylası: Doğaseverler için Saklı Cennet - Son Dakika
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Sohmarik Yaylası: Doğaseverler için Saklı Cennet

Sohmarik Yaylası: Doğaseverler için Saklı Cennet
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Erzincan'ın Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'da, Sohmarik Yaylası da son dönemde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal yaşam görsel şölen sunuyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.

Fotoğrafçılar ile belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin yanı sıra boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve çeşitli keklik türleri de yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sohmarik Yaylası: Doğaseverler için Saklı Cennet - Son Dakika

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