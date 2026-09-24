Sokak kedileri için konulan mama Eskişehir\'de üşüyen güvercinlere yem oldu

Sokak kedileri için konulan mama Eskişehir'de üşüyen güvercinlere yem olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de sonbaharın gelişiyle hissedilir biçimde düşen hava sıcaklığı, hayvanları da zorladı. Odunpazarı'nda bir petshop önüne sokak kedileri için bırakılan kuru mamaları, üşüyüp acıkan birkaç güvercinin yediği görüldü; bu anlar çevredekilerin dikkatini çekti.
Eskişehir'de soğuk havada üşüyüp acıkan güvercinler, bir dükkanın önüne sokak kedileri için konulan kuru mamaları yedi.
Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir'de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde soğuk olan hava durumu insanlar gibi hayvanlara da zorluk yaşattı. Üşüyen ve acıkan birkaç güvercinin ise Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Konuk Sokak üzerindeki bir petshop dükkanının önüne sokak kedileri için konulan kuru mamaları yediği görüldü. Ortaya çıkan ilginç görüntü çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.
Kaynak: İHA
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