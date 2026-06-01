Söke'de Buğday Hasadı Devam Ediyor
Söke'de Buğday Hasadı Devam Ediyor

01.06.2026 15:43
Aydın'ın Söke ilçesinde 267 bin dekarlık alanda buğday hasadı sürerken, üreticilere destek ziyaretleri yapılıyor.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden olan ve 531 bin dekar alanda buğday üretimi yapılan Söke ilçesinde hasat mesaisi devam ediyor.

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde 10 bin 803 üretici tarafından 531 bin dekarlık alanda buğday üretimi yapılırken, Söke ilçesinde ise 2 bin 479 üretici 267 bin dekarlık alanda üretim gerçekleştiriyor. Bereketli Söke Ovası'nda hasat sezonu tüm hızıyla sürerken, tarlalarda da yoğun mesai devam ediyor. Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Söke İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal ve Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde takip etti. Hasat alanlarında çiftçilerle bir araya gelen heyet, üreticilerin talep ve görüşlerini dinlerken, sezonun verimli geçmesi temennisinde bulundu. Tarlalarda süren yoğun mesaiye eşlik eden yetkililer, alın terinin emeğe ve berekete dönüştüğü hasat sürecinin önemine dikkat çekti. Üreticilerin ülkenin gıda arz güvenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Söke Ovası, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Aydın, Yaşam, Çevre, Söke, Son Dakika

