Çevreyi kirleten 96 kişiye 3 milyon 28 bin TL cezai işlem uygulandı

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çevre Koruma Ekibi, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Güvenlik kameraları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar çevreyi kirlettiği tespit edilen 96 kişi ve işletmeye toplam 3 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

İlçenin farklı noktalarına kaçak moloz dökenler, boş arazilere hafriyat bırakanlar, çöp konteynerlerinin yanına gelişigüzel atık bırakanlar ve yere sigara izmariti atanlar, kamera kayıtları sayesinde tek tek tespit edildi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında kişi ve işletmelere 191 bin 867 TL'ye kadar idari para cezası kesilebiliyor.

Denetimlerde en fazla cezai işlem, boş arazi ve yol kenarlarına kaçak moloz döken kişiler hakkında uygulandı. Gelişigüzel bırakılan inşaat atıklarının hem çevre sağlığını tehdit ettiği hem de kent estetiğini olumsuz etkilediği belirtilirken, belediye ekipleri bu konuda tavizsiz bir mücadele yürütüyor.

Kameralara yansıyan görüntüler şaşırttı

Denetimler sırasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise dikkat çekti. Birçok noktada kamera ile denetim yapıldığına dair tabelalar olmasına rağmen, göz göre göre çevreyi umarsızca kirletirken, görüntüler doğrultusunda sorumlular hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

"Çevremizi Birlikte Koruyalım"

Söke Belediyesi, çevreyi korumanın sadece denetimlerle değil, toplumun ortak duyarlılığıyla mümkün olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Kaçak moloz dökümü, çevre kirliliği ve benzeri olumsuzluklarla karşılaşan vatandaşların durumu Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri istendi.

Çevreyi kirletenlere yönelik kamera destekli denetimlerin ve cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulandı. - AYDIN