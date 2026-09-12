Söke\'de çiftçilerle buluşan tarım ekipleri sorunlara çözüm aradı

Söke'de üretici ve yetiştiricilerle bir araya gelen ilçe tarım ekipleri, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini sahada değerlendirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Bayırdamı Mahallesi'nde üretici ve yetiştiricilerle toplantı gerçekleştirildi. Buluşmada, tarımsal üretimde güncel gelişmeler ile çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunlar ele alındı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personelin katıldığı toplantıda üreticilere zeytincilik, hayvansal ve bitkisel üretim, arıcılık, B-reçete, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve tarımsal desteklemeler konusunda bilgi verildi. Toplantıda ayrıca üreticilerin soruları dinlenerek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşma, karşılıklı istişareyle tamamlandı.