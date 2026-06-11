Söke'de Kiraz Bahçelerine Sağlık Kontrolü - Son Dakika
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Söke'de Kiraz Bahçelerine Sağlık Kontrolü

Söke\'de Kiraz Bahçelerine Sağlık Kontrolü
11.06.2026 10:04
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Söke'de tarım ekipleri, kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlılara yönelik kontroller yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe tarım ekipleri tarafından kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı organizmalara yönelik kontroller gerçekleştirilirken, ağaçlardan alınan numuneler de incelemeye gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bitki sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki kiraz üretim alanlarında hastalık ve zararlı organizmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahaya çıkan ekipler, kiraz ağaçlarında detaylı kontroller yaparak muhtemel hastalık ve zararlıların tespitine yönelik incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında ağaçlardan numuneler alınırken, elde edilen örneklerin gerekli analiz ve değerlendirmeler için ilgili birimlere gönderileceği öğrenildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki sağlığının korunması, kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilmesi amacıyla tarım alanlarındaki denetim ve takip çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklerin erken tespiti için sahadaki kontrol faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Söke'de Kiraz Bahçelerine Sağlık Kontrolü - Son Dakika

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