Soma’da 20 milyon TL’lik altyapı hamlesi - Son Dakika
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Soma’da 20 milyon TL’lik altyapı hamlesi

Soma’da 20 milyon TL’lik altyapı hamlesi
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma'da İnönü ve İstasyon mahallelerinde 20 milyon TL yatırımla sürdürülen yağmursuyu altyapı çalışmalarını inceledi. 2 bin 800 metrelik hattın büyük bölümü tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma'da 20 milyon TL yatırım bedeliyle sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İnönü ve İstasyon mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 800 metrelik yağmursuyu hattı döşenirken, İnönü Mahallesi'ndeki 1.300 metrelik hattın 1.150 metresi tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa'nın Soma ilçesine bağlı İnönü ve İstasyon mahallelerinde toplam 20 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen yağmursuyu altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İnönü Mahallesi'nde devam eden 1.300 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İnönü ve İstasyon mahallelerinde toplam 2 bin 800 metrelik altyapı hattının yenilenmesi hedefleniyor. İstasyon Mahallesi'ndeki yağmursuyu hattı tamamlanırken, ızgara çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İnönü Mahallesi'nde ise 1.300 metrelik hattın 1.150 metrelik bölümünün tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda meydana gelebilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması, mahallelerin altyapısının daha güçlü ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Dutlulu'nun incelemelerine Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

"17 ilçemizde altyapımızı güçlendireceğiz"

Soma'daki çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Dutlulu, "İlçemizde yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak, altyapıyı daha güçlü ve güvenli hale getirmek için İnönü ve İstasyon mahallelerimizde yağmursuyu altyapısını yeniliyoruz. İstasyon Mahallemizde yağmursuyu hattını tamamladık, ızgara çalışmalarımız devam ediyor. İnönü Mahallemizde ise 1.300 metrelik hattın 1.150 metresini tamamladık. Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manisa'mızın 17 ilçesinde altyapımızı güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Yaşam, Çevre, Soma, Son Dakika

Son Dakika Çevre Soma’da 20 milyon TL’lik altyapı hamlesi - Son Dakika

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