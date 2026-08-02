SORFEST 2026 etkinlikleri ’Olta Balıkçılığı’ yarışması ile başladı

Sorgun Belediyesi tarafından SORFEST 2026 etkinlikleri çerçevesinde 'Olta Balıkçılığı' yarışması düzenlendi.

Sorgun Mükremin Göleti'nde düzenlenen turnuva 1 Ağustos Cumartesi 18.00'de başladı. Turnuvaya katılan yarışmacılar olta takımlarını, kamp çadırlarını hazırlayarak balık tutmak için gölet kenarındaki yerini aldı. Balık turnuvası sürerken çocuklar için çeşitli oyunlar, at binme, açık hava sineması ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise herkesin meşalelerle tutuşturduğu dev kamp ateşi yakıldı. Etkinliğe katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ailelerle sohbet etti.

Olta Balıkçılığı yarışması 2 Ağustos Pazar sabahına kadar sürdü. Balıklarını tutan yarışmacılar dereceye girmek için yarıştı.

Yarışmacılardan Ergün Yılmaz "Arkadaşlarla burada tanıştık. İnşallah büyük balığı biz tutacağız. Yozgat merkezden geldim. Gayet güzel memnunuz. Çocuklarla birlikte geldik. Balığa düzenli olarak gideriz. Bizim için de değişiklik ve farklı bir etkinlik oldu" dedi.

Ailesiyle birlikte Mükremin Göleti'ne geldiğini söyleyen Mehmet Şener ise "Öncelikle başkana teşekkür etmek istiyorum. Çocuklara da hitap eden gösteriler, eğlenceler var. Gençlere de hitap ediyor. Konserler, drift gösterileri olacak. Erkut başkana borçluyuz. Etkinlikler oluyor çok güzel bir şey. Kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah kahvaltı ikramı ve dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından program sona erdi.