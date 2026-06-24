Sorgun'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: "Geleceğin en stratejik konusu su ve gıda" - Son Dakika
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Sorgun'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: "Geleceğin en stratejik konusu su ve gıda"

Sorgun\'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: "Geleceğin en stratejik konusu su ve gıda"
24.06.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
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Sorgun Belediyesi'nin düzenlediği panelde iklim değişikliği, kuraklık, su yönetimi ve kırsal kalkınma ele alındı. Sürdürülebilir kalkınma için bilimsel yaklaşım ve ortak akıl vurgulandı.

Sorgun Belediyesi'nce düzenlenen 'Sorgun'da Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği' paneli, akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. İklim değişikliği, kuraklık, su yönetimi, tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve turizmin geleceğinin ele alındığı panelde, sürdürülebilir kalkınma için ortak akıl ve bilimsel yaklaşımın önemi vurgulandı.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki panel, bölgenin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni vizyonların ortaya konulması amacıyla düzenlendi. Tarım Yazarı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Alparslan Tekbaş'ın açılış konuşmasının ardından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu katılımcılara hitap etti. Konuşmasında tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını belirten Başkan Ekinci, tarımın bir ülkenin gıda güvenliği, ekonomik bağımsızlığı ve geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Dünyanın iklim değişikliği, kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle yeni bir döneme girdiğini belirten Ekinci, yerel yönetimlerin de bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Artık daha fazla üreten değil, daha bilinçli üreten, daha verimli üreten ve daha teknolojik üreten toplumlar kazanacaktır. Geleceğin en stratejik konusu enerjiden önce su, sudan sonra ise gıda olacaktır. Suyu koruyamayan şehirler geleceğini koruyamayacaktır" dedi.

Sorgun Belediyesi olarak üreticinin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve bilimsel çalışmaları yerel yönetim anlayışıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Ekinci, hedeflerinin üretimin değer gördüğü, gençlerin köyünü terk etmek zorunda kalmadığı ve kırsal kalkınmanın güçlü şekilde sürdüğü bir Sorgun inşa etmek olduğunu söyledi.

Panelde yapılan değerlendirmelerde kırsal kalkınmanın yalnızca tarımsal üretimle sınırlı olmadığı, kırsalda yaşam kalitesini artıracak yatırımların da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gün boyunca devam eden panelde katılımcılar da soru-cevap bölümlerinde görüş ve önerilerini dile getirdi. Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Sorgun Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sorgun'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: 'Geleceğin en stratejik konusu su ve gıda' - Son Dakika

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