Subaşı'nda Bozayı Alarmı - Son Dakika
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Subaşı'nda Bozayı Alarmı

Subaşı\'nda Bozayı Alarmı
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Edirne'nin Subaşı beldesinde yerleşim alanında bozayı görüldü, vatandaşlar tedbirli olmalı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, yerleşim alanına yakın bölgede bozayı görüldüğü bildirildi.

Subaşı beldesi girişinde tarla kenarında görülen boz ayının vatandaşlar tarafından fark edildiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan uyarıda, özellikle tarla ve kırsal alanlarda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlardan ayıya yaklaşmamaları, güvenliklerini riske atmamaları ve muhtemel karşılaşma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri rica edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Subaşı'nda Bozayı Alarmı - Son Dakika

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