Sultangazi\'de Mavi Evler Sitesi\'nin yıkımı başladı, yerine yeni site yapılacak

İstanbul Sultangazi'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 176 bağımsız bölümü bulunan Mavi Evler Sitesi'nin yerine 252 bağımsız bölümü bulunan bir site yapılacak.

Projenin yıkım programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Vatandaşlarımızı depreme dayanıklı konutlara almak çok önemli. Onların depreme dayanıklı, konforlu, çocuklarının huzur içerisinde yaşabileceği mekanlar yapmak çok önemli. Burada da çok güzel bir dönüşümle, güzel bahçeleriyle, otoparkıyla, konutların niteliğiyle daire başkanlığımız bir proje gerçekleştirdi" dedi.

Sultangazi Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki Mavi Evler Sitesi'nde yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı dönüşüm başladı. Hazırlanan projeyle birlikte, 8 blok, 170 daire ve 6 dükkandan oluşan Mavi Evler Sitesi, 255 bağımsız bölümü bulunan bir siteye dönüştürülecek. Düzenlenen yıkım programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve site sakinleri katıldı.

Yıkım programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Türkiye'nin genelinde dönüşümün çok yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli bakanımızın çok katkıları var. Biz de Sultangazi Belediyesi olarak her imkanımızla vatandaşımızın yanındayız. Şu anda bu projede yıkım çalışmaları başlamış olacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları başlayacak. Vatandaşlarımızı depreme dayanıklı konutlara almak çok önemli. Onların depreme dayanıklı, konforlu, çocuklarının huzur içerisinde yaşayabileceği mekanlar yapmak çok önemli. Burada da çok güzel bir dönüşümle, güzel bahçeleriyle, otoparkıyla, konutların niteliğiyle daire başkanlığımız bir proje gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesi olarak birlikte yürüttüğümüz birkaç projemiz daha var. İnşallah onlar da hayata geçtiği zaman özellikle siteler dönüşmüş olacak. Sultangazi ilçemiz yerinde dönüşümün olduğu yoğun ilçelerden birisi" dedi.

"24 ay gibi bir sürede tamamlamayı ön görüyoruz"

Projeyi yaklaşık 2 yılda tamamlamayı ön gördüklerini söyleyen Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz, "Bugün Sultangazi ilçemizde bulunan Mavi Evler Sitesi'nin yıkım programındayız. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü olarak, Sultangazi Belediye'miz ve kıymetli komşularımızla birlikte güzel bir projeye imza attık. Burada yerinde bağımsız 176 bölümümüz bulunmaktaydı. Yerine 255 bağımsız bölüm yapılacak. 24 ay gibi bir sürede tamamlamayı ön görüyoruz. Bu iş birliği için Sultangazi Belediyesi'ne ve hak sahiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza iyi bir miras bırakmış oluruz"

Hayata geçirilen projeyle birlikte çocuklarına güzel bir miras kalacağını vurgulayan site yöneticisi Ergün Güven, "Biz 10 yıldır uğraşıyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi biz huzursuz olurduk. Uyku uyuyamazdık. En azından yeni bina olduğu zaman çoluk çocuğumuz da huzurlu olur. Çocuklarımıza iyi bir miras bırakmış oluruz. Anahtar teslimi 2 sene içerisinde yapılacak. Şu anda 176 dairemiz var. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.