Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk ‘Çınar’ birinci oldu - Son Dakika
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Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk ‘Çınar’ birinci oldu

Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk ‘Çınar’ birinci oldu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen boğa yarışmasında hayvanlar için kırmızı halı serildi. 'Suluova'nın devi' ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Çınar' adlı boğa kazandı; sahibi 60 bin TL ödül aldı. Yarışmada toplam 350 bin TL dağıtıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen yarışmada boğalar için kırmızı halı serildi. Genelde defilelerde yere serilen kırmızı halı, bu sefer birbirinden heybetli boğaların ve buzağıların boy gösterdiği yarışmada kullanıldı. "Suluova'nın devi" ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Çınar' adlı boğa sahibine kazandırdı.

Suluova'da ilk kez organize edilen yarışma, "şampiyon buzağılar" ve "Suluova'nın devi" başlıklı iki kategoride gerçekleştirildi. Boğa ve buzağılarını süsleyen besiciler meydanın yolunu tuttu. Heybetli hayvanlar sahipleriyle birlikte kırmızı halının üstünde ilerledi.

Toplamda 350 bin TL ödül dağıtıldı

Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası Suluova'nın devi ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Çınar' adlı boğa sahibi Aslan Şahin Gönek'e 60 bin TL'lik ödül kazandırdı. Şampiyon buzağı yarışmasında ise birinciliği 'Kırmızı' adlı buzağısıyla sahibi Seren Kaya elde etti. Yarışmada toplamda 350 bin TL ödül dağıtıldı. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Türkiye'nin önemli kırmızı et üretim merkezi olan Suluova'da yetiştirilen boğaların hak ettiğini düşündükleri için kırmızı halıyı serdiklerini söyledi.

Dev 'Çınar' günlük ortalama 12 kilo yem ve 80 litre su tüketiyor

Yarışmada Suluova'nın devi seçilen 'Çınar' adlı boğasının günlük ortalama 12 kilo yem ve 80 litre su tükettiğine değinen sahibi Aslan Şahin Gönek de "Etçi limuzin ırkı boğamız bin100 kilo ağırlığa ulaştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Suluova, Amasya, Çınar, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk ‘Çınar’ birinci oldu - Son Dakika

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