Aydınlar\'da dağcılara büyük kolaylık: Süphan Dağı\'nda yol açma çalışması

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar Belde Belediyesi, Türkiye'nin en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcıların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dağcıların ikinci kamp alanına daha güvenli ve rahat ulaşabilmesi için yaklaşık 2 bin 900 rakıma kadar yol düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sayesinde arazi araçlarıyla kamp noktasına ulaşım önemli ölçüde kolaylaştı.

Aydınlar Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, bölgenin doğa ve dağ turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yapılan yatırımlarla hem dağcılık faaliyetlerini desteklemeyi hem de beldenin turizm değerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

4 bin 58 metre yüksekliğiyle her yıl çok sayıda doğa tutkunu ve dağcıyı ağırlayan Süphan Dağı'nda gerçekleştirilen yol açma çalışmasının bölgedeki turizm hareketliliğine de olumlu katkı sunması bekleniyor. - BİTLİS