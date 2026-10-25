Sürücüler Kars'ta eksi 6 derecede buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sürücüler Kars'ta eksi 6 derecede buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sürücüler Kars\'ta eksi 6 derecede buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sürücüler Kars\'ta eksi 6 derecede buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi
Haber Videosu

Kars'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterirken, açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı. Sürücüler, kazıyıcı ve aparatlarla camlardaki buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kars'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, vatandaşlara dondurucu kış günlerinin yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA
GüncelÇevreYaşamKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Emret Komutanım’ın yıldızıydı Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
Deplasman tribününde sadece 3 kişilerdi Hepsi aynı aileden Deplasman tribününde sadece 3 kişilerdi! Hepsi aynı aileden
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı 1 ölü, 4 yaralı Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
07:59
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı
Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
07:08
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 09:56:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sürücüler Kars'ta eksi 6 derecede buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei