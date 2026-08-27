Susurluk'ta Atık Su Krizi - Son Dakika
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Susurluk'ta Atık Su Krizi

Susurluk\'ta Atık Su Krizi
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Karşıyaka Mahallesi'nde atık su terfi istasyonu çalışmıyor, vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde BASKİ'ye ait atık su terfi istasyonunun yaklaşık 1,5 yıldır çalışmadığını iddia eden mahalle sakinleri, atık suların yerleşim alanlarının arasındaki imarlı bir bölgeye aktığını öne sürerek kalıcı çözüm istedi.

Karşıyaka Mahallesi'nden gönderilen görüntüler ve vatandaşların iddialarına göre, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bölgenin atık sularını taşıyan terfi istasyonunda uzun süredir sorun yaşanıyor. Mahalle sakinleri, atık suyun açık alana aktığını ve buradan Susurluk-Simav Çayı'na ulaştığını iddia etti.

Özellikle akşam saatlerinde bölgede yoğun sinek ve ağır koku oluştuğunu belirten vatandaşlar, sıcak havalarda pencerelerini dahi açamadıklarını, gündüz saatlerinde ise kötü koku nedeniyle dışarıda bulunmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

"Vidanjör geliyor, sorun devam ediyor"

Sorunu yaklaşık 1,5 yıldır çeşitli kanallardan yetkililere bildirdiklerini öne süren mahalle sakinleri, bölgeye zaman zaman vidanjör gönderildiğini ancak kalıcı bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Vatandaşlar, terfi istasyonunun yeniden faaliyete geçirilmesini ve atık suyun açık alana akmasının önlenmesini istedi.

Yaşananlar BASKİ yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bir bölgede 1,5 yıldır devam ettiği öne sürülen sorunun kalıcı şekilde çözülememesi üzerine gözler BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e çevrildi.

Mahalle sakinleri, "Bir altyapı problemi 1,5 yıldır çözülemiyorsa burada artık yalnızca teknik arızayı değil, yönetim anlayışını da sorgulamak gerekir" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, BASKİ yönetiminden sorunun neden bugüne kadar giderilemediğinin açıklanmasını isterken, atık suyun Susurluk-Simav Çayı'na ulaştığı iddiasının da araştırılmasını talep etti.

Uzun süredir çözüm bekleyen mahalle sakinleri, geçici vidanjör müdahaleleri yerine terfi istasyonunun kalıcı olarak faaliyete geçirilmesini beklediklerini belirterek, "Çözüm üretilemiyorsa sorumluların da gereğini düşünmesi gerekir" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Susurluk'ta Atık Su Krizi - Son Dakika

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