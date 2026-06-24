Başkan Yalçın'dan kentsel dönüşümde bir tarihi adım daha - Son Dakika
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Başkan Yalçın'dan kentsel dönüşümde bir tarihi adım daha

24.06.2026 15:10
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe girişindeki sitelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşümde emsal değerinin 2,45’ten 3’e çıkarıldığını ve arsa değerlerinde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığını duyurdu. Toplam 170 daire ve 2 dükkanı kapsayan bölgede, vatandaşların hak kaybı yaşamadan dönüşüm yapabilmesi hedefleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin girişinde yer alan Marmaris ve Beyaz Saray siteleri ile Çanakkale ve Şenevler apartmanlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan önemli kazanımları paylaştı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bölge sakinlerine hitap eden Başkan Yalçın, uzun yıllardır çözüme kavuşması beklenen kentsel dönüşüm sürecinin önündeki en önemli engellerden birinin emsal sorunu olduğunu belirtti.

Emsal 2,45'ten 3'e yükseldi

Bölgedeki vatandaşların hak kaybı yaşamadan dönüşüm yapabilmeleri için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclislerinde alınan kararlarla emsal değerinin 2,45'ten 3'e yükseltildiğini söyledi. Yapılan düzenlemenin arsa değerlerinde yaklaşık yüzde 20'lik artış anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

"Değerli komşularımızı bu önemli gelişmeyi paylaşmak için davet ettik. Uzun süredir kentsel dönüşüm için gerekli olan arsa payları, Kayseri'de uygulanan eve-ev dönüşüm modeline uygun seviyede değildi. Bu nedenle özel bir gayret gösterdik. Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin meclislerinde aldığımız kararlarla emsal değerini 3'e çıkardık. Böylelikle müteahhitlerle yapacağınız görüşmelerde evinize karşılık ev talep edebilecek noktaya geldiniz. Bu gayretimiz sizlere helali hoş olsun."

"Talas'a örnek olacak bir uygulama"

Söz konusu bölgenin Talas'ın vitrini konumunda bulunduğunu kaydeden Başkan Yalçın, yıllar içinde yıpranan yapıların artık yenilenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Talas'ın girişinde bulunan ve bir dönem ilçemizin en modern yapıları arasında yer alan bu sitelerimizdeki binalar, 40-50 yılın ardından doğal olarak yıprandı. Demirleri ortaya çıkan ve deprem dayanıklılığı konusunda endişe oluşturan yapıların yenilenmesi gerekiyordu. Biz de belediyenizin hemen yanı başındaki komşularınız olarak bu süreci yakından takip ettik. Bize düşen görev, sizlere rehberlik etmek ve karşılaştığınız prosedürlerin aşılmasına yardımcı olmaktı. İlk kez Talas'ta emsal teşkil edecek böyle bir ayrıcalık sağlandı. Bunun yapılması da gerekiyordu. Çünkü burası Talas'ın girişinde, ilçemiz açısından çok özel bir bölge" dedi.

"Birlikte hareket edin, pazarlık gücünüz artsın"

Başkan Yalçın ayrıca Marmaris Sitesi sakinlerine diğer sitelerle birlikte hareket etmelerinin dönüşüm sürecinde önemli avantaj sağlayacağını belirterek, ortak hareket edilmesi halinde müteahhitler karşısında pazarlık gücünün artacağını ve daha modern, daha konforlu yaşam alanlarına kavuşulabileceğini ifade etti.

Toplantının sonunda vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

170 daire ve 2 dükkanı kapsıyor

Kentsel dönüşüm çalışmasının planlandığı bölgede Marmaris Sitesi'nde 58, Beyaz Saray Sitesi'nde 58, Şenevler Apartmanı'nda 24 ve Çanakkale Apartmanı'nda 30 daire bulunuyor. Toplam 6 bloktan oluşan alanda 170 daire ve 2 dükkan yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Talas, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Yalçın'dan kentsel dönüşümde bir tarihi adım daha - Son Dakika

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