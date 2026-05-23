Kahramanmaraş'ta tarihi Ceyhan Köprüsü yenileniyor

23.05.2026 16:04  Güncelleme: 16:07
Kahramanmaraş'ta 5 asırlık Tarihi Ceyhan Köprüsü'nde deprem sonrası başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Özgün mimari korunarak yürütülen çalışmalarla köprü yeniden eski ihtişamına kavuşuyor.

Kahramanmaraş'ta 5 asırlık geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Tarihi Ceyhan Köprüsü'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında sadece konutlar, yollar ve altyapılar değil; şehrin tarihi ve kültürel mirası da titizlikle ayağa kaldırılıyor. Depremde çeşitli seviyelerde hasar gören tarihi yapılar, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden eski ihtişamına kavuşurken, şehrin simge yapılarından biri olan Tarihi Ceyhan Köprüsü'nde de çalışmalar artık tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 5 asırlık geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Tarihi Ceyhan Köprüsü'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon uygulamalarında önemli ilerleme kaydedildi. Tarihi dokunun korunması esas alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında köprünün ana taşıyıcı kemer restorasyonu tamamlandı. Yapının dayanıklılığını artırmaya yönelik güçlendirme uygulamalarıyla birlikte gövde bütünlüğü yeniden sağlanırken, taş duvar ve korkuluk imalatları da bitirildi.

Restorasyon sürecinde, köprünün özgün mimarisine sadık kalınarak geleneksel yapım teknikleri esas alındı. Tarihi yapının estetik karakterini oluşturan taş işçiliği korunurken, zamanla zarar gören bölümler aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Geleneksel taş yol kaplamasında ise artık son aşamaya gelindi. Çalışmalarla birlikte köprünün genel mimari silueti tamamen ortaya çıkarılırken hem tarihi kimliğin korunması hem de yapının uzun yıllar güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor.

Yapısal restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü çevresinde estetik dokuyu destekleyecek çevre düzenleme uygulamaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca tarihi yapının gece görünümünü ön plana çıkaracak dekoratif aydınlatma sistemleri de projeye dahil edildi. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Tarihi Ceyhan Köprüsü'nün yeniden ziyaretçilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte köprünün hem kültürel miras niteliğini koruması hem de bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ımızı sadece yeni konutlar ve güçlü altyapılarla değil, tarihine ve kültürel değerlerine sahip çıkarak yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarihi Ceyhan Köprüsü de şehrimizin hafızasında önemli yere sahip çok kıymetli eserlerimizden biri. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında artık sona gelinmiş olması bizleri son derece memnun ediyor. Yapının özgün dokusu korunarak gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde hem tarihi mirasımız gelecek nesillere aktarılacak hem de şehrimizin kültürel kimliği daha güçlü şekilde yaşatılacak. Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürü ve medeniyet birikimi bizim en önemli değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu değerleri koruyup yaşatmak adına tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
