Tarım Müdürü'nden Arıcıya Ziyaret - Son Dakika
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Tarım Müdürü'nden Arıcıya Ziyaret

Tarım Müdürü\'nden Arıcıya Ziyaret
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Alper Koçaker, Sularbaşı köyündeki arıcı Ali İhsan Çakar'ı ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, İliç ilçesine bağlı Sularbaşı köyünde 80 kovanla arıcılık yapan Ali İhsan Çakar'ı ziyaret etti.

Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Çakar'ın arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çakar'ın arılığını Türk bayrağı ve Türk devletlerinin bayraklarıyla donatması ziyarette dikkati çekti.

İl Müdürü Koçaker, anlamlı davranışından dolayı Çakar'a teşekkür ederek vatan ve millet sevgisini yansıtan bu duyarlılığından dolayı kendisini tebrik etti.

Sularbaşı köyündeki arılıkta 80 kovanda üretim yapan Çakar'ın çalışmaları, arıcılığın yanı sıra milli duyarlılığıyla da örnek oldu.

Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarım Müdürü'nden Arıcıya Ziyaret - Son Dakika

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