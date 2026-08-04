Tarla Farelerine Karşı Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Tarla Farelerine Karşı Mücadele Çağrısı

Tarla Farelerine Karşı Mücadele Çağrısı
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Tekirdağ'da tarla farelerine zamanında ve bilinçli mücadele çağrısı yapıldı, hazırlıklar tamamlandı.

Tekirdağ'da tarla farelerine karşı verim kaybının önüne geçilebilmesi için üreticiye zamanında ve bilinçli mücadele çağrısı yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarla farelerinin birçok kültür bitkisinde önemli ürün kayıplarına yol açan zararlılar arasında yer aldığı belirtilerek, popülasyonun düzenli takip edilmesi ve mücadele çalışmalarının zamanında başlatılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, mücadelede öncelikle kültürel önlemlerin uygulanması gerektiği vurgulanırken, kimyasal mücadeleye ihtiyaç duyulması halinde ise yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin (rodentisitler) teknik talimatlara uygun şekilde, insan ve çevre sağlığı gözetilerek kullanılması gerektiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sürvey ve eğitim çalışmalarıyla mücadele edilecek alanların belirlendiği, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından uygulamaların zamanında gerçekleştirildiği aktarıldı. Tarla faresiyle mücadelede en etkili sonucun ise üreticilerin bilinçli hareket etmesi, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerileri doğrultusunda zamanında ve toplu mücadeleye katılım sağlamasıyla elde edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarla Farelerine Karşı Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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