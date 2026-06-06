Taşucu'nda Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Taşucu'nda Çevre Temizliği Etkinliği

Taşucu\'nda Çevre Temizliği Etkinliği
06.06.2026 14:36
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Mersin'de Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen etkinlikte sahil temizliği yapıldı, bilinç artırıldı.

Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Taşucu Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Taşucu sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Çevre bilincinin artırılması ve doğal güzelliklerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar sahil boyunca temizlik çalışması yaptı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Abdullah Aslaner, çevrenin korunmasının sadece belirli günlerde değil, yaşamın her anında sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Doğamızı korumak, gelecek nesillere karşı en önemli görevlerimizden biridir. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın temel şartıdır. Bugün burada öğrencilerimizle, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte çevre temizliği yaparak hem farkındalık oluşturuyor hem de örnek bir davranış sergiliyoruz. Çevreyi koruma bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Katılımcılar, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparken, etkinlik sahilde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Taşucu'nda Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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