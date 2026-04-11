Tatvan\'da Beklenmedik Dolu Yağışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Güne yağmurlu bir havayla başlayan Tatvan'da öğle saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dolu yağdı. Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle binaların çatıları ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Baharın gelişini beklerken dolu sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Özellikle araç sahipleri, dolu yağışının şiddetlenmesiyle araçlarını korumak için kapalı otoparklara ve saçak altlarına yöneldi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede karla karışık yağmur ve sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların ve özellikle tarımla uğraşanların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS