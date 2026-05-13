Tatvan\'da Gökkuşağı Manzarası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Van Gölü üzerinde oluşan gökkuşağı, görsel şölen sundu. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, özellikle Van Gölü kıyısında dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Yağış sonrası gökyüzünde oluşan renk geçişleri ve Van Gölü'nün maviliği kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Manzarayı görüntüleyen Erkan Olcay adlı vatandaş, yağışın ardından oluşan gökkuşağının çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti. Serdar Adıyaman da manzaranın fotoğrafını çektiğini ifade ederek, ortaya oldukça güzel karelerin çıktığını dile getirdi. - BİTLİS