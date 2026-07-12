Tatvan\'da Iskele Yenileme Çalışmaları Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahilde bulunan ve güvenlik açısından risk oluşturduğu değerlendirilen iskele için başlatılan yenileme çalışmaları hız kazandı.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan proje kapsamında, iskeledeki yapım çalışmalarına 11 Temmuz itibarıyla başlandı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında iskele tamamen yenilenirken, çevre düzenlemesi ve modern aydınlatma sistemleri de projeye dahil edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından iskele, daha güvenli ve modern bir görünümle vatandaşların kullanımına yeniden açılacak.

Yetkililer, hem vatandaşların can güvenliğini sağlamak hem de sahil bandının estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - BİTLİS