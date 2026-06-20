Tavuk ve Kedi Dostluğu

Elazığ'da kümese giren yavru bir kedinin, kuluçkadaki anne tavuğun kanatları altına sığınarak birlikte birlikte durduğu sıra dışı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Elazığ'da bir tavuk kümesine giren yavru kedinin, kuluçkadaki anne tavuğun kanatları altına sığındığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Anne tavuğun yavru kediyi korumacı bir şekilde sahiplenerek altına alması ve iki hayvanın birlikte sergilediği görüntü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - ELAZIĞ