Tekelti Dağı'nda Muhteşem Gün Batımı - Son Dakika
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Tekelti Dağı'nda Muhteşem Gün Batımı

Tekelti Dağı\'nda Muhteşem Gün Batımı
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Tuzluca'daki Tekelti Dağı, gün batımında görsel şölen sundu. Renk cümbüşü göz kamaştırdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, gün batımı renkleriyle mest etti

Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, gün batımında oluşan eşsiz renk cümbüşüyle görsel şölen sundu. Sarp coğrafi yapısı ve K2 Dağı'nı andıran estetik silüeti nedeniyle dağcılık camiasında "Doğu'nun K2'si" olarak anılan Tekelti Dağı, akşam saatlerinde güneşin son ışıklarıyla birlikte kırmızı, turuncu ve mor tonlara büründü. Aras Vadisi'nin güneyinde tek başına yükselen heybetli kaya kütlesi, ışığın değişen açılarıyla her dakikada farklı bir görünüme kavuşurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekelti Dağı'nda Muhteşem Gün Batımı - Son Dakika

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