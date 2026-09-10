Tekirdağ Çerkezköy'de ev kurşunlama soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 Eylül gecesi bir ikametin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Çorlu'da yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ikametin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Metin Sokak üzerinde 4 Eylül gecesi meydana gelen ikamet kurşunlama olayının ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen M.U.B., Y.T. ve R.Ç., Çorlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
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