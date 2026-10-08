Tekirdağ'da gece kamerasına yaklaşan yaban domuzu fotokapanı ağzına aldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da gece kamerasına yaklaşan yaban domuzu fotokapanı ağzına aldı

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Ganos Dağları'ndaki yaban hayatını kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapan, kendisine yaklaşan bir yaban domuzunun ilginç anlarını görüntüledi. Cihazı burnuyla koklayıp ağzıyla yoklayan hayvan kamerayı adeta yemeye çalışırken, ağzının içi de saniye saniye kayda geçti.

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapan kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Kameraya yaklaşan bir yaban domuzu, fotokapanı incelemeye çalışırken kamerayı adeta yemeye kalktı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, domuzun ağzının içine kadar görüntü alınması dikkat çekti.

FOTOKAPANLAR YABAN HAYATINI İZLİYOR

Ganos Dağları'nda yaban hayatının izlenmesi amacıyla farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki hayvanların doğal yaşamlarına ilişkin görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Son görüntülerde ise bir yaban domuzu kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak cihazı uzun süre inceledi.

Tekirdağ'da gece kamerasına yaklaşan yaban domuzu fotokapanı ağzına aldı

KAMERAYI AĞZIYLA YOKLADI

Kameraya burnuyla yaklaşan domuz, ardından cihazı ağzıyla yoklamaya başladı. Fotokapanı yemeye çalıştığı anlarda kamera, hayvanın ağzının içine kadar görüntü aldı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler, yaban hayatının merak uyandıran anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da gece kamerasına yaklaşan yaban domuzu fotokapanı ağzına aldı - Son Dakika
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