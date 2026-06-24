Velimeşe\'de alternatif yol trafiğe açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde güvenlik gerekçesiyle kapatılan hemzemin geçidin ardından yapılan alternatif yol tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde valilik kararıyla kapatılan hemzemin geçidin ardından bölge ulaşımının aksamaması amacıyla başlatılan alternatif yol çalışmaları tamamlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapımı gerçekleştirilen ve Çorlu Caddesi ile İstasyon Caddesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Tatar Yolu Caddesi trafiğe açıldı.

Bölgede araç ve tren trafiğinin oluşturduğu risk nedeniyle hemzemin geçidin kapatılmasının ardından harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın kesintisiz sürmesi için alternatif güzergah planlamasını kısa sürede tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafik akışı ve güvenlik tedbirleri belirlenirken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol yapım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 9 metre genişliğinde inşa edilen yolun zemin güçlendirmesi için 4 bin 850 ton taş dolgu ve mekanik malzeme kullanıldı. Altyapı çalışmalarının ardından güzergaha 2 bin 50 ton sıcak asfalt serildi.

Yol yapımının yanı sıra sürüş güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de hayata geçirildi. Çorlu Caddesi kesişiminde 200 metre bordür kullanılarak kavşak düzenlemesi yapılırken, alternatif güzergahta yatay ve düşey trafik işaretlemeleri tamamlandı. Toplu taşıma güzergahları da yeni yola entegre edildi.

Öte yandan, Velimeşe'de ulaşım sorununa kalıcı çözüm sunması planlanan "Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi Km: 141+866 Hemzemin Geçidi Üzerine Katlı Kavşak Uygulama Projesi"nin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasında olduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ