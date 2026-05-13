Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ\'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
13.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da başlayan sağanak, su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde saat 23.15 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarılarının ardından gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kısa sürede kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman yavaşlamalar yaşandı. Sürücüler, oluşan su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde hava sıcaklığının yaklaşık 17 derece olduğu öğrenildi. Yağmurla birlikte kentte serin hava hakim olurken, rüzgarın da zaman zaman etkisini artırdığı görüldü.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre yağışların ilerleyen saatlerde de aralıklarla devam edebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

07:30
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
07:12
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
07:02
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 07:38:43. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.